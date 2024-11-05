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Сегодня, 17:33

«Нефтехимик» расторг контракт с форвардом Шмелевым

Алина Савинова
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Нападающий Сергей Шмелев покинул «Нефтехимик», сообщила пресс-служба нижнекамской команды. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Мы благодарим Сергея за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Шмелев перешел в «Нефтехимик» в начале октября из «Адмирала» в результате обмена. За команду из Нижнекамска 31-летний хоккеист провел 10 матчей и отметился одной заброшенной шайбой.

Ранее в своей карьере Шмелев играл за «Салават Юлаев», «Сочи», «Спартак» и другие коллективы.

Сергей Шмелев
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик

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