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Сегодня, 16:10

«Нефтехимик» расторг контракты с Петровым и Пашниным

Алина Савинова
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Нападающий Кирилл Петров и защитник Михаил Пашнин покинули «Нефтехимик», сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска.

Контракты с обоими хоккеистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Игроки присоединились к «Нефтехимику» по ходу сезона-2024/25. 35-летний Петров провел 23 матча за команду и набрал 4 (3+1) очка. На счету 35-летнего Пашнина 14 игр и 1 заброшенная шайба.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ «Нефтехимик» с 67 очками занял девятое место в таблице «Восточной конференции» и не смог выйти в плей-офф.

Источник: https://t.me/wolfstaya/28800
Кирилл Петров
Михаил Пашнин
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
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