Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:26

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче, Гуськов оформил дубль

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Салават Юлаев» дома обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче со счетом 4:2.

В составе уфимской команды отметились Матвей Гуськов, который оформил дубль, также по шайбе забросили Даниил Огирчук и Даниил Скориков.

За «Нефтехимик» забросили Алексей Монахов и Дмитрий Жукенов.

Товарищеский матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Монахов — 1 (Злодеев, Семенов), 10:04 — 0:1. Огирчук — 1 (Пименов, Дроздов), 24:00 — 1:1. Гуськов — 1 (бол., Комаров, Башкиров), 29:22 — 2:1. Жукенов — 1 (бол., Дергачев), 39:16 — 2:2. Скориков — 1 (Бабенко, Газимов), 50:17 — 3:2. Гуськов — 2 (бол., п.в., Дроздов, Цулыгин), 59:59 — 4:2.

Вратари: Дубровский (Вязовой, 30:34) — Тихомиров (59:49).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 32 (7+18+7) — 12 (3+4+5).

Судьи: Бондарь, Степучев.

4 августа. Уфа. Уфа-Арена. 3542 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Райан Рейнольдс снимает реалити-шоу о футбольном клубе «Рексем».
Молчание — золото? Почему мы проиграли пиар-поединок в деле о рукопожатии в фехтовании
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
В Госдуме поддержали решение Путина пересадить чиновников на авто РФ
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» обыграл «Витязь» в товарищеском матче

Козлов — о матче с «Нефтехимиком»: «Все ребята хорошо себя проявили»