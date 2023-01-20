«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» и потерпел третье поражение подряд

«Нефтехимик» на своем льду обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

В составе победителей забитыми голами отметились Энтони Камара, Сергей Купцов, Евгений Митякин и Семен Кизимов, сделавший дубль.

За уфимский клуб шайбы забросили Иван Дроздов и Данил Алалыкин.

«Нефтехимик» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд и располагается на 6-й строчке с 63 очками.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Голы: Камара — 14 (бол., Порядин, Митякин), 3:12 — 1:0. Кизимов — 2 (Белозеров), 8:54 — 2:0. Кизимов — 3, 14:13 — 3:0. Купцов — 2 (Хохлов, Галимов), 39:41 — 4:0. Митякин — 10 (Порядин, Камара), 44:03 — 5:0. Дроздов — 12 (Сучков, Антипин), 50:50 — 5:1. Алалыкин — 6, 58:08 — 5:2.

Вратари: Судницин — Кареев (Ежов, 14:13).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (10+8+8) — 34 (9+15+10).

Судьи: Гашилов, Наумов.

20 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3296 зрителей.