«Нефтехимик» и «Салават Юлаев» сыграют в чемпионате КХЛ 25 октября

«Нефтехимик» и «Салават Юлаев» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 25 октября. Игра на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч транслируют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Уфы смогут также посмотреть игру на местном телеканале «БСТ».

Перед этим днем регулярного чемпионата КХЛ-2025/26 «Нефтехимик» с 21 очком после 19 игр занимал пятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 12 очками после 17 матчей шел 11-м на «Востоке».

