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FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 21:20

«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик», Ливо набрал 5 очков

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«Нефтехимик» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ проиграл «Салавату Юлаеву» — 4:7.

Нападающий уфимцев Джош Ливо набрал 5 (2+3) очков. Теперь на счету 31-летнего канадца, который единолично возглавил гонку бомбардиров, 47 (28+19) очков в 38 матчах.

«Нефтехимик» (39 очков) потерпел седьмое поражение в девяти последних встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Салават», который прервал 2-матчевую безвыигрышную серию, — на второй строчке «Востока» с 58 очками.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)

Голы: Точилкин — 7 (бол., Хоружев, Лещенко), 7:05 — 1:0. Барбер — 4 (Белозеров), 8:24 — 2:0. Уилсон — 5 (Ливо, Хафизуллин), 10:37 — 2:1. Уилсон — 6 (Ливо, Василевский), 17:38 — 2:2. Хмелевский — 16 (Науменков), 17:56 — 2:3. Капустин — 1 (Сериков), 22:26 — 3:3. Ливо — 27 (Тодд), 28:11 — 3:4. Ян — 9 (Хмелевский, Науменков), 28:51 — 3:5. Хмелевский — 17 (бол., Тодд, Ливо), 34:21 — 3:6. Хоружев — 6 (Сериков, Белозеров), 53:04 — 4:6. Ливо — 28 (Ефремов), 58:58 — 4:7.

Вратари: Долганов (Озолин, 28:51) — Самонов.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 30 (6+5+19) — 42 (18+17+7).

Судьи: Кулаков, Морозов.

10 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
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ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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