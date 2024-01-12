«Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев»

Сегодня, 21:11
«Нефтехимик» дома победил «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.
Ассистентский дубль оформил Жан-Себастьен Ди.
«Нефтехимик» набрал 51 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд. Уфимцы с 63 очками — на третьей строчке таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Ди — 6 (бол., Дергачев, Белозеров), 21:19 — 1:0. Корбит — 3 (Ураков, Сетдиков), 55:01 — 2:0.
Вратари: Тихомиров — Ежов (57:20).
Штраф: 9 — 9.
Броски: 17 (8+6+3) — 27 (9+10+8).
Судьи: Гамалей, Гофман.
12 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3546 зрителей.