Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:11

«Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Нефтехимик» дома победил «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

Ассистентский дубль оформил Жан-Себастьен Ди.

«Нефтехимик» набрал 51 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд. Уфимцы с 63 очками — на третьей строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ди — 6 (бол., Дергачев, Белозеров), 21:19 — 1:0. Корбит — 3 (Ураков, Сетдиков), 55:01 — 2:0.

Вратари: Тихомиров — Ежов (57:20).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 17 (8+6+3) — 27 (9+10+8).

Судьи: Гамалей, Гофман.

12 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3546 зрителей.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
1
Обсудить
Читайте также
Знаменитый шведский тренер Свен-Еран Эрикссон болен раком
Призера Олимпиады боксера Никитина отправили в СИЗО по делу о вымогательстве
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
Медведев назвал размещение британский войск на Украине объявлением войны России
Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение о безопасности
Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Заварухин назвал классной победу «Трактора» над «Ак Барсом» в матче КХЛ

«Северсталь» обыграла «Куньлунь» и одержала четвертую победу подряд