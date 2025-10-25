Видео
25 октября, 16:12

«Салават Юлаев» на выезде победил «Нефтехимик»

Алина Савинова

«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы уфимской команды забили Александр Жаровский и Владислав Ефремов. У хозяев единственную шайбу забросил Дамир Жафяров.

«Нефтехимик» с 21 очком сохраняет шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават» выиграл третий матч подряд, но остается на последней позиции с 14 баллами.

Следующую игру команда из Нижнекамска проведет 27 октября против «Барыса», а уфимцы 29 октября встретятся с «Адмиралом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 14:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск)
Нефтехимик
Салават Юлаев
1

    Уфа сегодня и в футболе была сильнее Нижнекамска.

    25.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Нефтехимик
    ХК Салават Юлаев
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя