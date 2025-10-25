«Салават Юлаев» на выезде победил «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы уфимской команды забили Александр Жаровский и Владислав Ефремов. У хозяев единственную шайбу забросил Дамир Жафяров.

«Нефтехимик» с 21 очком сохраняет шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават» выиграл третий матч подряд, но остается на последней позиции с 14 баллами.

Следующую игру команда из Нижнекамска проведет 27 октября против «Барыса», а уфимцы 29 октября встретятся с «Адмиралом».