«Салават Юлаев» на выезде победил «Нефтехимик»

25 октября, 16:12
«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
Голы уфимской команды забили Александр Жаровский и Владислав Ефремов. У хозяев единственную шайбу забросил Дамир Жафяров.
«Нефтехимик» с 21 очком сохраняет шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават» выиграл третий матч подряд, но остается на последней позиции с 14 баллами.
Следующую игру команда из Нижнекамска проведет 27 октября против «Барыса», а уфимцы 29 октября встретятся с «Адмиралом».
Уфа сегодня и в футболе была сильнее Нижнекамска.
