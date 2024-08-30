Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:33

«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» на Мемориале Ромазана, отыгравшись с 0:3

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Салават Юлаев» в матче Мемориала Ромазана обыграл в серии буллитов «Нефтехимик» со счетом 4:3.

На шайбы Владислава Леонтьева, Никиты Хлыстова и Никиты Ртищева уфимцы ответили дублем Джошуа Ливо и голом Нэйтана Тодда. Победный буллит забросил Шелдон Ремпал. «Салават» уступал со счетом 0:3 до 47-й минуты.

По итогам турнира «Нефтехимик» стал обладателем Мемориала Ромазана.

Мемориал И. Ромазана

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 Б (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)

Голы: Леонтьев — 1 (Лещенко, Белозеров), 26:40 — 1:0. Хлыстов — 2 (бол., Муиссу, Брюквин), 42:32 — 2:0. Ртищев — 1 (Якупов, Хоружев), 46:09 — 3:0. Ливо — 2 (Тодд), 46:45 — 3:1. Ливо — 3 (Хмелевский), 49:48 — 3:2. Тодд — 2 (Хмелевский), 53:00 — 3:3.

Победный буллит: Ремпал.

Вратари: Озолин (65:00) — Самонов (65:00).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (4+7+7+3) — 36 (8+14+14+0).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

30 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
2
0
Читайте также
В США сообщили о гибели нападающего «Коламбуса» Годро и его брата
Разин жестко высказался на пресс-конференции из-за травмы Вовченко
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Популярное видео
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя