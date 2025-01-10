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Сегодня, 17:15

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Нефтехимик» и «Салават Юлаев» встретятся в чемпионате КХЛ 10 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Нефтехимик», Telegram
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«Нефтехимик» и «Салават Юлаев» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 10 января. Матч, который начнется в 19.00 по московскому времени, пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске.

Прямая трансляция встречи будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Нефтехимик» провел 42 игры и набрал 39 очков, в понедельник нижнекамцы обыграли «Сибирь» (2:1) и прервали шестиматчевую серию без поражений. У «Салавата Юлаева» — 56 очков в 41 игре, в среду уфимцы уступили «Ак Барсу» (1:5).

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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