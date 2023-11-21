«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» на домашнем льду обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2. Встреча прошла на «Нефтехим-Арене».

За победителей забили Булат Шафигуллин и Илья Хохлов, оформивший дубль. У проигравших отличились Александр Хмелевски и Никита Зоркин.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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