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КХЛ

Сегодня, 19:24

Гол Порядина принес «Нефтехимику» победу над «Северсталью»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нефтехимик» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Голами в составе команды из Нижнекамска отметились Михаил Назаров, Вячеслав Лещенко, Ансель Галимов и Павел Порядин. За череповецкий клуб забили Даниил Вовченко, Дмитрий Моисеев и Игорь Гераськин.

«Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 45 очков в 47 матчах. «Северсталь» находится на девятой строчке «Запада» (47 очков).

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Вовченко — 13 (Денисов, Гераськин), 1:13 — 0:1. Назаров — 4, 2:26 — 1:1. Лещенко — 12 (Чивилев), 21:28 — 2:1. Галимов — 10, 26:08 — 3:1. Моисеев — 8 (Думбадзе), 37:32 — 3:2. Гераськин — 9 (бол., Суворов, Пресс), 47:59 — 3:3. Порядин — 14 (Камара), 58:48 — 4:3.

Вратари: Судницин — Самонов (Шугаев, 26:08, 59:25).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 28 (12+8+8) — 39 (13+12+14).

Судьи: Васильев, Кулаков.

6 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2856 зрителей.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Северсталь
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