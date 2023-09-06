«Северсталь» на выезде обыграла «Нефтехимик»

Сегодня, 21:07
«Северсталь» одержала победу над «Нефтехимиком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
В составе череповецкой команды голами отметились Павел Денисов, Михаил Ильин, Василий Токранов и Егор Степанов, оформивший дубль. У клуба из Нижнекамска по шайбе забросили Михаил Назаров, Энтони Камара и Булат Шафигуллин.
На данный момент «Северсталь» с 4 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Западной Конференции. «Нефтехимик» расположился на 10-й строчке в таблице «Востока», имея в активе 1 очко.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|5
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|2
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|3
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|4
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|3
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|7
|Амур
|2
|1
|1
|2
|8
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|6.09
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|2 : 5
|6.09
|19:00
|
Витязь – Адмирал
|2 : 1 Б
|6.09
|19:00
|
Локомотив – Трактор
|3 : 2 ОТ
|6.09
|19:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|3 : 5
|6.09
|19:00
|
Ак Барс – Сочи
|1 : 3
|6.09
|19:30
|
Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|6.09
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -
|6.09
|19:30
|
Спартак – Амур
|- : -