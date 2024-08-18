Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:18

«Северсталь» победила «Нефтехимик» в FONBET Кубке Республики Башкортостан

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Северсталь» победила «Нефтехимик» в товарищеском матче в FONBET Кубке Республики Башкортостан — 2:1.

В третьем периоде голы забили игроки череповецкого клуба Михаил Ильин и Адам Лишка. У клуба из Нижнекамска шайбу забросил Андрей Белозеров.

«Северсталь» 19 августа сыграет с «Металлургом». «Нефтехимик» завершил выступление на турнире.

Хоккей. Товарищеский матч

FONBET Кубок Республики Башкортостан

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Ильин — 1 (бол., Муханов, Абросимов), 41:26 — 0:1. Лишка — 1 (бол., Коростелев, Фомин), 45:27 — 0:2. Белозеров — 1 (Клок, Киселевич), 46:32 — 1:2.

Вратари: Долганов — Самойлов.

Штраф: 12 — 6.

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

18 августа. Уфа. Уфа-Арена. 342 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Северсталь
0
Читайте также
Радикалы стерли граффити с итальянской волейболисткой после Олимпиады-2024
Шахматист Матлаков похвалил игру Гукеша в Торонто
Лукашенко указал на последствие оттягивания переговоров для Украины
«Спартак» – «Факел», 18 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура РПЛ сезона 2024/2025
Озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров умер в 79 лет
МИД РФ опроверг статью WP о срыве секретных переговоров Киева и Москвы
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нефтехимик» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча Кубка Республики Башкортостан

«Барыс» в овертайме обыграл «Амур» в Кубке президента Казахстана