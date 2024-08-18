«Северсталь» победила «Нефтехимик» в FONBET Кубке Республики Башкортостан

Сегодня, 13:18
«Северсталь» победила «Нефтехимик» в товарищеском матче в FONBET Кубке Республики Башкортостан — 2:1.
В третьем периоде голы забили игроки череповецкого клуба Михаил Ильин и Адам Лишка. У клуба из Нижнекамска шайбу забросил Андрей Белозеров.
«Северсталь» 19 августа сыграет с «Металлургом». «Нефтехимик» завершил выступление на турнире.
Хоккей. Товарищеский матч
FONBET Кубок Республики Башкортостан
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы: Ильин — 1 (бол., Муханов, Абросимов), 41:26 — 0:1. Лишка — 1 (бол., Коростелев, Фомин), 45:27 — 0:2. Белозеров — 1 (Клок, Киселевич), 46:32 — 1:2.
Вратари: Долганов — Самойлов.
Штраф: 12 — 6.
Судьи: Лаврентьев, Овчинников.
18 августа. Уфа. Уфа-Арена. 342 зрителя.