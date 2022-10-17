«Нефтехимик» на последних минутах матча вырвал победу у «Сибири»

Сегодня, 21:32
«Нефтехимик» дома одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
«Сибирь» открыла счет в этом матче. В первом периоде на 4-минуте шайбу забросил Александр Шаров. Второй гол команде принес Вячеслав Литовченко в третьем периоде.
За клуб из Нижнекамска заброшенными шайбами отличились Андрей Белозеров, Евгений Митякин и Максим Гончаров, чей гол на последних минутах матча принес победу команде.
На данный момент «Сибирь» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции (22 очка). «Нефтехимик» расположился на 8-й позиции (17 очков).
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Шаров — 10 (бол., Бек, Мерфи), 4:03 — 0:1. Белозеров — 3 (Назаров), 31:29 — 1:1. Митякин — 4, 38:45 — 2:1. Литовченко — 3 (Шенфельд, Чайковски), 41:17 — 2:2. Гончаров — 1 (бол., Е.А. Попов, Назаров), 56:53 — 3:2.
Вратари: Судницин — Костин.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 45 (15+18+12) — 19 (11+5+3).
Судьи: Морозов, Сергеев.
17 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2030 зрителей21:31