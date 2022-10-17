«Нефтехимик» на последних минутах матча вырвал победу у «Сибири»

«Нефтехимик» дома одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

«Сибирь» открыла счет в этом матче. В первом периоде на 4-минуте шайбу забросил Александр Шаров. Второй гол команде принес Вячеслав Литовченко в третьем периоде.

За клуб из Нижнекамска заброшенными шайбами отличились Андрей Белозеров, Евгений Митякин и Максим Гончаров, чей гол на последних минутах матча принес победу команде.

На данный момент «Сибирь» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции (22 очка). «Нефтехимик» расположился на 8-й позиции (17 очков).