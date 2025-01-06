Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:16

«Нефтехимик» на своем льду переиграл «Сибирь»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

«Нефтехимик» победил «Сибирь» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Авторами голов нижнекамской команды стали Григорий Селезнев и Владислав Леонтьев.

Единственную шайбу «Сибири» забросил Кирилл Рассказов.

«Нефтехимик» набрал 39 очков в 42 играх и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Сибирь» идет 8-й с 39 баллами за 40 встреч.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Рассказов — 5 (бол., Мерфи, Лайпсик), 22:32 — 0:1. Селезнев — 7 (Хоружев), 22:47 — 1:1. Леонтьев — 2 (Шафигуллин), 30:30 — 2:1.

Вратари: Долганов — Костин (58:02).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (11+11+7) — 29 (8+9+12).

Судьи: Бондарь, Метальников.

6 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

4
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
Читайте также
Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу
Тардиф признался, что хотел бы скорейшего допуска российских хоккеистов к международным турнирам
«МЮ» очнулся и навязал плотный бой «Ливерпулю». Веселые 2:2 на «Энфилде»
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
800-я победа СКА, восхищенный Ротенберг и потухший ЦСКА. Что произошло в КХЛ 5 января
Алиев заявил о требовании Баку наказать виновных в крушении самолета AZAL в Казахстане
Сегодня
Вчера
Неделя