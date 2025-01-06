Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:00

«Нефтехимик» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Сибирь» проведут матч в чемпионате КХЛ 6 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Нефтехимик», Telegram
Кинопоиск.
1/2
Telegram Дзен

Матч «Нефтехимик» — «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в понедельник, 6 января. Начало игры на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру КХЛ покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей Новосибирска трансляцию организует местный телеканал «ОТС» (начало эфира — в 20.50 по местному времени).

За ключевыми событиями и результатом игры «Нефтехимик» — «Сибирь» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

Перед этой игрой в регулярном чемпионате «Нефтехимик» в субботу уступил «Авангарду» (1:5), а «Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» (4:1).

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
Читайте также
На сайте Australian Open не указали национальность российских и белорусских теннисистов
Тренер Карл может установить историческое достижение для американского хоккея
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу
Алиев заявил о требовании Баку наказать виновных в крушении самолета AZAL в Казахстане
Сегодня
Вчера
Неделя