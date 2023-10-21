Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:11

Дубль Жукенова принес «Нефтехимику» победу над СКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Нефтехимик» дома обыграл СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

Победу хозяевам принес дубль Дмитрия Жукенова. Оба раза ему ассистировал Дмитрий Соколов.

Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов отразил все 36 бросков по своим воротам и отыграл на ноль.

«Нефтехимик» с 20 очками занимает десятое место в Восточной конференции после 20 игр. СКА (20 очков) идет седьмым на «Западе».

В следующем матче нижнекамцы на домашнем льду примут «Трактор», а СКА на выезде встретится с «Локомотивом». Обе игры пройдут 23 октября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Жукенов — 1 (Соколов, Брюквин), 29:43 — 1:0. Жукенов — 2 (бол., Соколов, Шафигуллин), 53:51 — 2:0.

Вратари: Долганов — Серебряков (56:26).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (10+5+9) — 36 (19+11+6).

Судьи: Белов, Гамалей.

21 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3691 зритель.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК СКА
Обсудить
Читайте также
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни
Звездные бегуны Ингебригтсены обвиняют отца в издевательствах. Сделал братьев великими, но какой ценой?
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Локомотива» Никитин: «Второй период не по игре сыграли, «Витязь» нас за это наказал»