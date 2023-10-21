Дубль Жукенова принес «Нефтехимику» победу над СКА

«Нефтехимик» дома обыграл СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

Победу хозяевам принес дубль Дмитрия Жукенова. Оба раза ему ассистировал Дмитрий Соколов.

Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов отразил все 36 бросков по своим воротам и отыграл на ноль.

«Нефтехимик» с 20 очками занимает десятое место в Восточной конференции после 20 игр. СКА (20 очков) идет седьмым на «Западе».

В следующем матче нижнекамцы на домашнем льду примут «Трактор», а СКА на выезде встретится с «Локомотивом». Обе игры пройдут 23 октября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Жукенов — 1 (Соколов, Брюквин), 29:43 — 1:0. Жукенов — 2 (бол., Соколов, Шафигуллин), 53:51 — 2:0.

Вратари: Долганов — Серебряков (56:26).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (10+5+9) — 36 (19+11+6).

Судьи: Белов, Гамалей.

21 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3691 зритель.