«Нефтехимик» сыграет со СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в субботу, 21 октября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Нефтехимик» — СКА будут доступны на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко спорт» (необходимо подключить платную подписку). Начало эфира — 17.00 мск.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «78».

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