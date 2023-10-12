«Сочи» обыграл «Нефтехимик» по буллитам, Мичков пропустил матч из-за проблем со здоровьем

«Сочи» обыграл «Нефтехимик» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

В основное время у хозяев забросили Александр Дергачев и Энтони Камара. У гостей отличились Артем Волков и Данила Галенюк.

«Сочи» одержал победу в серии буллитов со счетом 3:2. Победный бросок — на счету форварда сочинцев Михала Криштофа.

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков пропустил матч из-за недомогания.

«Сочи» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 23 очками в 17 матчах, «Нефтехимик» идет на последней, 12-й строчке Востока с 12 очками в 16 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дергачев — 3 (Сериков, Хлыстов), 3:38 — 1:0. Арт.А. Волков — 2 (Гараев), 37:44 — 1:1. Камара — 3 (Хохлов, Митякин), 39:07 — 2:1. Галенюк — 3 (Криштоф, Завгородний), 45:04 — 2:2.

Победный буллит: Криштоф.

Вратари: Долганов — Бердин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (13+7+8+1) — 35 (7+11+16+1).

Судьи: Бондарь, Спирин.

12 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.