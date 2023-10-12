Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:34

«Сочи» обыграл «Нефтехимик» по буллитам, Мичков пропустил матч из-за проблем со здоровьем

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Сочи» обыграл «Нефтехимик» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

В основное время у хозяев забросили Александр Дергачев и Энтони Камара. У гостей отличились Артем Волков и Данила Галенюк.

«Сочи» одержал победу в серии буллитов со счетом 3:2. Победный бросок — на счету форварда сочинцев Михала Криштофа.

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков пропустил матч из-за недомогания.

«Сочи» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 23 очками в 17 матчах, «Нефтехимик» идет на последней, 12-й строчке Востока с 12 очками в 16 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дергачев — 3 (Сериков, Хлыстов), 3:38 — 1:0. Арт.А. Волков — 2 (Гараев), 37:44 — 1:1. Камара — 3 (Хохлов, Митякин), 39:07 — 2:1. Галенюк — 3 (Криштоф, Завгородний), 45:04 — 2:2.

Победный буллит: Криштоф.

Вратари: Долганов — Бердин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (13+7+8+1) — 35 (7+11+16+1).

Судьи: Бондарь, Спирин.

12 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Источник: Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Матвей Мичков
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сочи
2
0
Читайте также
Промес в четвертый раз получил приз лучшему игроку сезона от фанатов «Спартака»
UFC прекратит сотрудничество с USADA из-за Макгрегора
Politico сообщила об отчаянном обращении Зеленского к Западу
В Москве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
Журналист Херш заявил, что премьеру Израиля Нетаньяху пришел конец
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» обменяет Воробьева и Дарьина в «Витязь» на Кирсанова и денежную компенсацию

«Нефтехимик» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ