«Нефтехимик» примет «Сочи» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 24 октября. Игра состоится в ледовом дворце «Нефтехим-арена» в Нижнекамске. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Нефтехимик» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Также следить за игрой можно на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Клуб из Нижнекамска набрал 19 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. Сочинская команда с 16-ю баллами располагается на 10-й строчке на Западе.

Матч «Нефтехимик» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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