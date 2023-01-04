«Нефтехимик» победил «Спартак»

Сегодня, 19:24
«Нефтехимик» дома обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе хозяев забивали Евгений Кашников, Семен Кизимов и Ансель Галимов. У гостей отметились Максим Чудинов и Шейн Принс.
«Нефтехимик» с 43 очками расположился на 10-й строчке «Востока». «Спартак» (49 очков) — 7-й на Западе.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Голы: Кашников — 3 (мен.), 36:32 — 1:0. Кизимов — 1 (бол., Шафигуллин), 42:51 — 2:0. Чудинов — 3, 45:00 — 2:1. Принс — 13 (Ручкин, Хохлачев), 49:35 — 2:2. Галимов — 9 (Шафигуллин), 57:48 — 3:2.
Вратари: Судницин — Красиков (58:43).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 35 (15+9+11) — 38 (13+10+15).
Судьи: Соин, Щенев.
4 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.