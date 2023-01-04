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Сегодня, 19:24

«Нефтехимик» победил «Спартак»

Руслан Минаев
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«Нефтехимик» дома обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе хозяев забивали Евгений Кашников, Семен Кизимов и Ансель Галимов. У гостей отметились Максим Чудинов и Шейн Принс.

«Нефтехимик» с 43 очками расположился на 10-й строчке «Востока». «Спартак» (49 очков) — 7-й на Западе.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Кашников — 3 (мен.), 36:32 — 1:0. Кизимов — 1 (бол., Шафигуллин), 42:51 — 2:0. Чудинов — 3, 45:00 — 2:1. Принс — 13 (Ручкин, Хохлачев), 49:35 — 2:2. Галимов — 9 (Шафигуллин), 57:48 — 3:2.

Вратари: Судницин — Красиков (58:43).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (15+9+11) — 38 (13+10+15).

Судьи: Соин, Щенев.

4 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
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