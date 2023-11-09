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Сегодня, 21:11

«Спартак» победил «Нефтехимик» и стал лидером турнирной таблицы «Запада»

Руслан Минаев
Хоккеисты «Спартака».
Фото ХК «Спартак»
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«Спартак» на выезде победил «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У клуба из Москвы забивали Николай Голдобин, Александр Пашин, Ансель Галимов и Павел Порядин. За команду из Нижнекамска шайбу забросил Дмитрий Соколов.

«Спартак» набрал 42 очка и возглавил турнирную таблицу Западной конференции. У «Нефтехимика» — 29 очков и 8-е место таблицы Восточной конференции.

11 ноября «Спартак» сыграет на выезде с лидером «Востока» — «Ладой». «Нефтехимик» в этот же день отправится в гости к СКА.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
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