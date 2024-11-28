«Спартак» в овертайме проиграл «Нефтехимику»

«Спартак» на выезде уступил «Нефтехимику» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4.

У красно-белых шайбы по 2 (1+1) очка набрали Адам Ружичка, Михал Чайковски и Павел Порядин. У клуба из Нижнекамска 2 (1+1) очка набрал Евгений Митякин, две шайбы забросил Жан-Себастьян Ди.

«Спартак» потерпел второе поражение подряд и с 44 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» набрал 32 очка — 7-я строчка таблицы «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Ружичка — 12 (бол., Порядин, Савиков), 3:33 — 0:1. Селезнев — 6 (Хоружев, Паталаха), 8:22 — 1:1. Митякин — 9 (бол., Сериков, Барбер), 18:19 — 2:1. Ди — 7 (Митякин, Белозеров), 45:36 — 3:1. Чайковски — 1 (Голдобин, Локтионов), 52:56 — 3:2. Порядин — 15 (Ружичка, Чайковски), 59:14 — 3:3. Ди — 8, 60:16 — 4:3.

Вратари: Долганов — Рибар (57:41 — 59:14).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 36 (12+16+7+1) — 36 (10+13+13+0).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

28 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3889 зрителей.