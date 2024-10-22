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Сегодня, 21:41

«Торпедо» нанесло «Нефтехимику» пятое поражение подряд

Руслан Минаев
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«Торпедо» на выезде обыграло «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Дмитрий Кагарлицкий. У хозяев шайбу забросил Кирилл Ураков.

«Торпедо» набрало 23 очка и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд. Нижнекамский клуб с 19 очками — на 5-й строчке таблицы «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Почивалов — 5 (Воронин, Свечников), 2:12 — 0:1. Кагарлицкий — 3, 21:27 — 0:2. Ураков — 1 (Корбит), 22:23 — 1:2. Кирсанов — 1 (Кагарлицкий, Томпсон), 36:04 — 1:3.

Вратари: Долганов — Кульбаков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (9+6+15) — 29 (10+13+6).

Судьи: Бирин, Лазарев.

22 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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