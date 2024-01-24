«Торпедо» в овертайме обыграл «Нефтехимик», уступая два гола по ходу матча

«Нефтехимик» проиграл в домашнем матче «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:3.

У гостей отличились Андрей Белевич и Никита Шавин. Победную шайбу в овертайме забил Игорь Ларионов. У хозяев дубль оформил Никита Сетдиков. В обоих случаях ему ассистировал Андрей Белозеров.

«Торпедо» набрало 67 очков в 54 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Нефтехимиик» с 56 баллами после 56 игр находится на 8-й строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Сетдиков — 11 (бол., Белозеров, Сериков), 1:21 — 1:0. Сетдиков — 12 (Белозеров, Дергачев), 10:26 — 2:0. Белевич — 9 (Шавин, Конюшков), 34:16 — 2:1. Шавин — 2, 48:18 — 2:2. Ларионов — 7, 62:59 — 2:3.

Вратари: Долганов — Гуска.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 15 (5+8+1+1) — 27 (11+8+6+2).

Судьи: Беляев, Ромасько.

24 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2698 зрителей.