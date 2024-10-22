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Сегодня, 18:15

«Нефтехимик» — «Торпедо»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Нефтехимик» и «Торпедо» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов (справа) и форвард нижегородской команды Игорь Ларионов (№69).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Нефтехимик» встретится с «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 22 октября. Игра будет проходить на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция будет также доступна на канале «КХЛ».

С основными событиями игры «Нефтехимик» — «Торпедо» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд в КХЛ прошла 17 октября и завершилась победой торпедовцев — 5:4 ОТ. В регулярном чемпионате нижнекамцы провели 18 матчей и набрали 19 очков, а нижегородцы в 17 матчах набрали 21 очко.

19 октября «Нефтехимик» уступил минскому «Динамо» (1:4), а «Торпедо» — московскому «Динамо» (2:3 Б).

Матч «Нефтехимик» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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