24 января «Нефтехимик» на своем льду сыграет против нижегородского «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Их встреча на территории «Нефтехим-Арена» начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Нефтехимик» — «Торпедо» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 18.50 мск. Ключевые события игры КХЛ «Нефтехимик» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Нефтехимик» с 55 баллами тренера Олега Леонтьева располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» Игоря Ларионова находится на пятом месте на Западе с 65 очками. В последний раз команды встречались 24 декабря. Тогда нижегородцы в овертайме победили команду из Нижнекамска (2:1 ОТ).

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