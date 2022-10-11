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КХЛ

Сегодня, 21:15

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» и прервал серию из 5 поражений подряд

Руслан Минаев

«Трактор» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.

В составе челябинцев шайба на счету Альберта Яруллина.

«Трактор» прервал серию из 5 поражений подряд, набрав 14 очков (8-е место Востока).

«Нефтехимик» — 10-й с 13 очками.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Яруллин — 2 (Альмквист, Шумаков), 44:25 — 0:1.

Вратари: Гарипов (58:38 — 59:09, 59:33) — Проскуряков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (9+8+7) — 32 (8+20+4).

Судьи: Мочалов, Юдаков.

11 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
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