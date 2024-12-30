«Трактор» победил «Нефтехимик», Шабанов набрал три очка

«Трактор» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:2.

У гостей 3 (1+2) очка набрал Максим Шабанов, ассистентские дубли сделали Виталий Кравцов и Александр Кадейкин. У хозяев голы забили Кирилл Петров и Михаил Пашнин.

«Трактор» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд — 37 очков и 9-е место в таблице «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)

Голы: Шабанов — 17 (Глотов, Ткачев), 0:19 — 0:1. Петров — 3 (Леонтьев, Крощинский), 5:26 — 1:1. Кэмпфер — 4 (бол., Кравцов, Кадейкин), 15:36 — 1:2. Дронов — 6 (Шабанов, Телегин), 26:34 — 1:3. Дер-Аргучинцев — 7 (Кадейкин, Гуськов), 29:11 — 1:4. Ткачев — 10 (Шабанов, Блажиевский), 32:06 — 1:5. Пашнин — 1, 46:36 — 2:5. Гуськов — 1 (Кравцов), 52:07 — 2:6.

Вратари: Долганов (Озолин, 32:06) — Мыльников.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (8+13+9) — 34 (13+14+7).

Судьи: Гамалей, Степучев.

30 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 4148 зрителей.