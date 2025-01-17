«Нефтехимик» и «Трактор» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 17 января. Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-кинотеатре «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала). В Челябинске трансляцию также покажет канал «ОТВ».

Ключевые события игры «Нефтехимик» — «Трактор» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды встретятся в третий раз в сезоне, в предыдущих матчах победу одерживали челябинцы.

«Нефтехимик» набрал 40 очков в 45 играх регулярного чемпионата КХЛ, «Трактор» провел 47 игр и набрал 63 очка.