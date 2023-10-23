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Сегодня, 17:45

«Нефтехимик» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ

«Нефтехимик» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Тертышный (ХК «Трактор»).
Фото ХК «Трактор»
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«Нефтехимик» сыграет с «Трактором» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 23 октября, в понедельник. Матч пройдет в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Нефтехимик» — «Трактор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ. Также регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке.

Жители Челябинска и Челябинской области смогут следить за игрой своей команды на телеканале «ОТВ». Начнется эфир в 21.00 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
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