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Сегодня, 21:15

«Витязь» на выезде проиграл «Нефтехимику»

Мария Гусева
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«Нефтехимик» на своем льду обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Сидоров, Ансель Галимов, Павел Порядин и Андрей Белозеров.

За клуб из Подольска голы забили Скотт Уилсон и Ярослав Бусыгин.

«Витязь» набрал 72 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, обеспечив себе место в плей-офф.

«Нефтехимик» располагается на 8-й строчке на «Востоке», набрав 65 очков.

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Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Голы: Уилсон — 18 (бол., Старков, Волгин), 7:25 — 0:1. Бусыгин — 1, 15:13 — 0:2. Сидоров — 5 (бол., Федотов), 18:01 — 1:2. Галимов — 12 (Назаров, Федотов), 33:45 — 2:2. Порядин — 20 (Митякин), 51:58 — 3:2. Белозеров — 13 (п.в., Кизимов, Чивилев), 59:56 — 4:2.

Вратари: Тихомиров — Дорожко (58:29 — 59:56).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (13+10+14) — 23 (9+7+6).

Судьи: Раводин, Юдаков.

13 февраля. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2655 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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