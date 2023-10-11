«Нефтехимик» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Нижнекамске. Хозяева одержали победу со счетом 3:0. Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Нефтехимик» (11 очков) занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции.

«Витязь» (9 очков) располагается на последней, 11-й строчке на Западе.

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