«Нефтехимик» обыграл «Витязь» в КХЛ

Сегодня, 21:15
«Нефтехимик» на домашнем льду обыграл «Витязь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:0.
Победу хозяевам принесли точные броски Андрея Белозерова, Булата Шафигуллина и Лукаша Клока.
«Нефтехимик» (11 очков) продолжает занимать последнее место в Восточной конференции после 15 игр. «Витязь» (9) после 17 матчей замыкает таблицу «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Московская область) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Белозеров — 7 (бол., Камара, Клок), 19:31 — 1:0. Шафигуллин — 3 (Белозеров), 21:54 — 2:0. Клок — 1 (Сидоров, Сетдиков), 53:35 — 3:0.
Вратари: Долганов — Шикин.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 32 (15+9+8) — 23 (5+12+6).
Судьи: Наумов, Спирин.
11 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.