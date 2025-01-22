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Сегодня, 21:54

Дубль Заседы принес «Витязю» победу над «Нефтехимиком»

Даниил Аршавский
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«Витязь» выиграл у «Нефтехимика» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе нижнекамской команды шайбы забросили Андрей Белозеров, Дмитрий Жукенов и Григорий Селезнев.

У гостей дубль оформил Матвей Заседа, еще по голу забили Алексей Макеев и Станислав Яровой.

«Витязь» набрал 43 очка в 47 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции, «Нефтехимик» идет на 10-й строчке «Востока» с 41 баллом в 48 встречах.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Московская область) — 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

Голы: Белозеров — 14 (Сериков), 0:24 — 1:0. Жукенов — 2, 1:34 — 2:0. Заседа — 4 (Чехович), 11:32 — 2:1. Селезнев — 8 (мен., Митякин), 26:58 — 3:1. Макеев — 10 (Цицюра, Чивилев), 28:33 — 3:2. Заседа — 5 (Барак, Рой), 33:21 — 3:3. Яровой — 7 (Чивилев, Готье), 46:14 — 3:4.

Вратари: Бобков (57:26 — 57:35, 57:59) — Дорожко (Кареев, 1:34).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 20 (4+7+9) — 29 (9+11+9).

Судьи: Бирин, Овчинников.

22 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2016 зрителей.

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ХК Витязь
ХК Нефтехимик
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