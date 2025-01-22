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Сегодня, 17:45

«Нефтехимик» — «Витязь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Нефтехимик» сыграет с «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ 22 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Юзленко, игрок ХК «Нефтехимик».
Фото ХК «Нефтехимик»
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«Нефтехимик» на своем льду примет «Витязь» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в среду, 22 января. Игра состоится на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Нефтехимик» — «Витязь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Первая игра соперников в текущем сезоне завершилась со счетом 4:3 Б в пользу подмосковной команды.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2024/2025 проходит с 3 сентября 2024 по 23 марта 2025 года.

Матч «Нефтехимик» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Нефтехимик
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