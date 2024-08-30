«Нефтехимик» выиграл Мемориал Ромазана-2024

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В пятницу, 30 августа, прошли заключительные матчи в рамках Мемориала Ивана Ромазана.
В матче «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» победу в серии буллитов одержала уфимская команда (4:3), а другая встреча завершилась победой «Металлурга» над «Магниткой» (3:2 Б).
«Нефтехимик» набрал 5 очков и стал победителем предсезонного турнира. «Металлург» и «Салават Юлаев» заработали по 4 балла и заняли второе и третье места, соответственно. У «Магнитки» 2 балла и последняя строчка.
Мемориал Ивана Ромазана проходил на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске.
Мемориал И. Ромазана
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Сапожников — 1 (Козячий, Колотыгин), 11:25 — 0:1. Котков — 1 (бол., Сапожников), 37:06 — 0:2. Полтавчук — 2 (Гаврилович), 41:22 — 1:2. Мухотьянов — 1 (Альшевский, Кудрин), 51:41 — 2:2.
Победный буллит: Мухотьянов.
Вратари: Подскребалин (55:35 — 58:11) — Набоков (Крамзин, 40:00, Набоков, 55:35).
Штраф: 14 — 8.
Броски: 41 (12+5+20+4) — 20 (7+9+3+1).
Судьи: Беляев, Бирин.
30 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.