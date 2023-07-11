«Нефтехимик» заключил контракт с форвардом Якуповым

«Нефтехимик» заключил контракт со своим воспитанником, нападающим Наилем Якуповым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

Минувший сезон 29-летний нападающий провел в «Авангарде». Всего в КХЛ в активе форварда 253 игры и 138 (70+68) набранных очков.

В год локаута НХЛ в сезоне-2012/13 Якупов вернулся в «Нефтехимик», в 22 матчах за клуб набрал 18(9+9) очков и внес большой вклад в выход команды в плей-офф. В НХЛ он сыграл 350 матчей и отметился 136 (62+74) баллами за результативность.