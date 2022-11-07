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Сегодня, 12:11

«Нефтехимик» заключил контракт с тренером вратарей «Реактора» Кислицыным

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Нефтехимик» заключил контракт с голкипером Антоном Кислицыным, сообщает пресс-служба клуба. Кислицын последние три сезона работает тренером вратарей МХК «Реактор».

«К большому сожалению, с вратарями у нас в настоящее время сложилась экстремальная ситуация. По другому и не скажешь. Из пяти голкиперов, которые находятся в системе клуба, только один Ярослав Озолин полностью здоров.

В этой сложной ситуации совместно с тренерским штабом приняли  решение заявить Антона Кислицына, который последние два сезона тренирует вратарей в МХК «Реактор». Он сейчас тренируется с «Нефтехимиком», находится в хорошей физической форме.

В подобную ситуацию «Нефтехимик», если не ошибаюсь, попадал в сезоне 1998–1999 годов, когда из-за травм вратарей, команда вынуждена была внести в заявку тренера вратарей Фарита Закирова», — приводит пресс-служба слова генерального директора ООО ХК «Нефтехимик» Игоря Ларионова.

33-летний Кислицын играл за «Ижсталь», «Молот», «Южный Урал», «Дизель», а также в чемпионате Словакии за «Липтовски Микулаш».

Источник: https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-podpisal-kontrakt-s-vratarem-antonom-kislitsynym/
ХК Нефтехимик
ХК Реактор
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