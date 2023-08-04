«Ак Барс» с разгромным счетом обыграл «Нефтяник» в товарищеском матче

Сегодня, 19:24
«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в товарищеском матче — 5:0.
Голами в игре отметились Дамир Жафяров, Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин, Максим Марушев и Илья Сафонов.
«Ак Барс» следующий матч проведет 5 августа против «Лады».
Хоккей
Товарищеский матч
«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Голы: Жафяров — 1, 4:00 — 0:1. Семенов — 1, 27:00 — 0:2. Яшкин — 1, 36:00 — 0:3. Марушев — 1, 37:00 — 0:4. Сафонов — 1, 43:00 — 0:5.
Вратари: Киселев — Мифтахов.
4 августа. Альметьевск. ДС Юбилейный.