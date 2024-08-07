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Сегодня, 20:15

«Ак Барс» в товарищеском матче обыграл «Нефтяник»

Сергей Разин
корреспондент
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«Ак Барс» в товарищеском матче обыграл альметьевский «Нефтяник» со счетом 4:2.

В составе казанцев отличились Илья Сафонов и Николас Петан, которые реализовали буллиты, а также Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кателевский. По правилам встречи в случае нарушения команда получала штрафной бросок.

Товарищеский матч

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Сафонов — 1, 4:33 — 0:1. Лазарев — 1, 12:48 — 1:1. Петан — 1, 21:58 — 1:2. Яшкин — 1 (Барабанов), 32:00 — 1:3. Лазарев — 2, 41:00 — 2:3. Кателевский — 1, 49:51 — 2:4.

Вратари: Киселев — Билялов.

7 августа. Альметьевск. ДС Юбилейный.

ХК Ак Барс
ХК Нефтяник
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