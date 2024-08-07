«Ак Барс» в товарищеском матче обыграл «Нефтяник»

Сегодня, 20:15
«Ак Барс» в товарищеском матче обыграл альметьевский «Нефтяник» со счетом 4:2.
В составе казанцев отличились Илья Сафонов и Николас Петан, которые реализовали буллиты, а также Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кателевский. По правилам встречи в случае нарушения команда получала штрафной бросок.
Товарищеский матч
«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Сафонов — 1, 4:33 — 0:1. Лазарев — 1, 12:48 — 1:1. Петан — 1, 21:58 — 1:2. Яшкин — 1 (Барабанов), 32:00 — 1:3. Лазарев — 2, 41:00 — 2:3. Кателевский — 1, 49:51 — 2:4.
Вратари: Киселев — Билялов.
7 августа. Альметьевск. ДС Юбилейный.