Неколенко признался, что находится в шоке от победы «Металлурга» в Кубке Гагарина

Нападающий «Металлурга» Архип Неколенко поделился эмоциями от победы команды в Кубке Гагарина.

«Я просто в шоке. Смотрю на всех и у меня нет слов. Кто не был в нашей команде, тот не понимает, какие преграды мы преодолели. Эта победа в три-четыре раза ценнее. Работа такая огромная была проделана не зря, всем спасибо!

Про «Локомотив» все говорили, что он является безоговорочным фаворитом. Может быть, это повлияло. Мы наладили игру, победа в седьмом матче с «Автомобилистом» вдохновила нас. «Локомотив» — молодцы, но мы были чуть быстрее и сильнее», — приводит слова Неколенко «РБ Спорт».

24 апреля «Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче серии и выиграл Кубок Гагарина.

«Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».