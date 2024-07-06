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Сегодня, 17:49

Нестеров: «С детства подключался к атакам, теперь использую навык»

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Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал, как смог натренировать один из самых сильных бросков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«В детстве тренеры не мешали, поэтому я и в нападении играл, и в защите, а когда пришло время выбирать, поставили в защиту. Я всю жизнь подключался к атакам, помогал нападающим, а иногда даже в нападении играл, поэтому такой навык получил с детства и сейчас им пользуюсь», — сказал Нестеров Газете.ру.

По словам капитана ЦСКА, важное решение о том, где ему играть — в атаке или в защите, — принял его отец.

Нестеров принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и набрал 36 очков — забросил 11 шайб и отдал 25 голевых передач. Из Кубка Гагарина армейцы вылетел в первом раунде, уступив «Локомотиву» (1-4).

Источник: Газета.ру
Никита Нестеров
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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