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Сегодня, 14:17

Нестеров: «Ставлю себе за сезон три с плюсом, четыре — максимум»

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Защитник ЦСКА Никита Нестеров заявил, что оценивает минувший сезон в своем исполнении на тройку.

«Лично для себя оценю сезон на три с плюсом, потому что мы не прошли далеко в плей-офф, а личная статистика могла бы быть выше, я должен был сыграть лучше. Поэтому ставлю себе три с плюсом, четыре — максимум. До идеала пока далеко», — сказал Нестеров Газете.ру.

Капитан ЦСКА принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и набрал 36 очков — забросил 11 шайб и отдал 25 голевых передач. Из Кубка Гагарина армейцы вылетел в первом раунде, уступив «Локомотиву» (1-4).

Никита Нестеров
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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