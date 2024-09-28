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Сегодня, 06:24

Тодд: «Молимся за Глеба каждый день»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд рассказал о состоянии игрока уфимского клуба Глеба Кузьмина.

В матче FONBET чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» защитник омичей Даррен Диц нанес травму Кузьмину. Диц подтолкнул падающего оппонента в сторону борта, в результате чего хоккеист уфимской команды получил компрессионный перелом позвоночника.

«Да, мы общались, держим с ним связь. У него все в порядке, он восстанавливается. Произошло что-то ужасное. Мы молимся за него. Я не знаю, как это комментировать. К сожалению, это произошло произошло, в том эпизоде все так быстро закрутилось... Мы молимся за Глеба каждый день», — цитирует Metaratings.ru Тодда.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев

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