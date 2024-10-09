Ничушкин посетил игру «Трактора» с «Адмиралом» в КХЛ

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин посетил матч FONBET чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Адмиралом».

В мае 29-летнего россиянина отстранили минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков НХЛ. Ранее сообщалось, что Ничушкин может вернуться на лед в середине ноября.

В прошлом сезоне Ничушкин провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 28 шайб и отдал 25 результативных передач. В розыгрыше Кубка Стэнли нападающий набрал 10 (9+1) очков в 8 встречах.