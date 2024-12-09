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Сегодня, 16:45

Никишин и Гальченюк примут участие в Матче звезд КХЛ

Алина Савинова
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила свой выбор игроков на Матч звезд КХЛ 2025 года.

Первые участники турнира определились по итогам голосования болельщиков, позже свой выбор сделали представители СМИ.

Дивизион Боброва

Вратарь: Иван Бочаров («Торпедо», второй Матч звезд);

Защитник: Александр Никишин (СКА, третий Матч звезд);

Нападающий: Тимур Хафизов (ХК «Сочи», дебютант).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Джереми Смит («Куньлунь», второй Матч звезд);

Нападающий: Владислав Каменев (ЦСКА, дебютант).

Дивизион Харламова

Вратарь: Владислав Подъяпольский («Лада», третий Матч звезд);

Защитник: Никита Лямкин («Ак Барс», дебютант);

Нападающий: Андрей Белозеров («Нефтехимик», дебютант).

Дивизион Чернышева

Вратарь: Никита Бояркин («Барыс», дебютант);

Защитник: Семен Чистяков («Авангард», дебютант);

Нападающий: Александр Гальченюк («Амур», дебютант).

Матч звезд КХЛ пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 8-9 февраля 2025 года. В 2023-м мероприятие проходило на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Победителем стал дивизион Харламова.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/12/09/539102.html
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КХЛ
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