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Сегодня, 11:25

Никишин получил сотрясение в игре с «Локомотивом»

Камила Абдурахманова
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Капитан СКА Александр Никишин в игре с Локомотивом получил сотрясение и внесен в список травмированных, сообщает пресс-служба команды.

«Саша — настоящий боец, предыдущий матч домашней серии завершал с травмой, полученной после удара в голову, но помог команде победить, боролся до конца вместе со всеми. Здоровья от всей души», — написали в Telegram-канале СКА.

Во вторник в Санкт-Петербурге прошел матч, в котором СКА одержал победу над «Локомотивом» со счетом 5:2. В первом периоде игрок «Локомотива» Максим Шалунов, прыгнув, столкнулся с защитником СКА Никишиным, после чего тот упал на лед и не смог сразу подняться.

В текущем сезоне защитник набрал 29 (11 шайб + 18 передач) очков в 43 играх.

Источник: Telegram-канал СКА
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Александр Никишин
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