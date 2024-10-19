Сегодня, 07:55
Защитник СКА Александр Никишин прокомментировал победу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:4 ОТ).
— Тяжелая игра, поначалу было наше преимущество, потом соперник сравнял, давление с их стороны было, в концовочке могли и пропустить, — приводит слова Никишина «РБ Спорт». — Но хорошо, что все закончилось так, всех с победой, ребята — молодцы, надо просто сделать выводы.
— Выходя вперед, СКА отдавал сопернику инициативу. Думали, преимущества хватит?
— Нет. Ребята старались сыграть больше по счету, когда не надо рисковать. Но скользкий счет приводит к тому, что приходится обороняться. ЦСКА хорошо давил, не надо было такого допускать.
— Как вам нынешний ЦСКА?
— Многих игроков знаю, мне понравилась команда — быстрая, играют активно что в атаке, что в обороне.
СКА занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 23 очка. ЦСКА с 20 очками — на шестой строчке.
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|Трактор
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|Автомобилист
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|Сибирь
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|Нефтехимик
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|Металлург Мг
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|Ак Барс
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|Сал. Юлаев
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|Лада
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|Адмирал
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|Авангард
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|Амур
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|Барыс
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Шабанов Максим
Трактор
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Грицюк Арсений
СКА
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Барак Дерек
Витязь
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
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Аймурзин Данил
Северсталь
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|9
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Ружичка Адам
Спартак
|16
|9
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|9
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Широков Сергей
Сибирь
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|8
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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|15
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Деанджело Энтони
СКА
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Да Коста Стефан
Автомобилист
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Петан Ник
Ак Барс
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Летунов Максим
Торпедо НН
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